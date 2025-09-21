Ｊ１神戸は２０日、元日本代表ＧＫ権田修一（３６）の完全移籍での加入を発表した。チームに合流し、神戸市西区のクラブ施設で行われた全体練習に参加。報道陣の取材に応じ、移籍の経緯を自ら語った。「Ｗ杯にもう一度出たい」。２０１４年ブラジル大会、２２年カタール大会に続く３度目のＷ杯出場を果たすため、神戸移籍を選んだ。６月にハンガリー１部リーグのデブレツェニを退団。２３年以降遠ざかっている代表復帰へ、他の