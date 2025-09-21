女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。引っ越しについて衝撃の事実が友人の女優から明かされた。MCの笑福亭鶴瓶（73）が伊藤の友人、堺正章と岡田美里の次女で女優の堺小春に事前取材。伊藤の引っ越しを堺が全てやり、伊藤は何もしないことが明かされると、鶴瓶が「アカンで、ホンマに」と伊藤にダメ出した。伊藤は「物が…私は捨てられなくて、あんまり。何か、1つ1つに思い出ってあるじ