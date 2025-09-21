「頼りにならない」とパートナーに思ったことはありませんか？妊娠・出産の大変さは経験者にしか分かりません。男性は想像力で寄り添う努力が必要でしょう。第一子を出産したばかりの小梅さんの夫、靖(やすし)はまだ病院にいません。親友がお祝いに来てくれたのに、陣痛中もゲームに夢中だった靖は…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。紙屋束実(@