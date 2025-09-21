阪神10R・夕月特別は単勝1.4倍の断然人気グローリーリンク（牝3＝吉岡、父キズナ）が2番手から抜け出し、1分57秒6の好時計で勝利。北村友は「時計が速い中、勝ち切ってくれて良かった」とかみしめた。これで1勝クラス、2勝クラスを連勝。吉岡師は「折り合い面を克服してくれた。オーナーと相談してからだが、秋華賞（10月19日、京都）も選択肢の一つ」と展望した。