女優の南果歩（61）が20日、都内で主演映画「ルール・オブ・リビング〜“わたし”の生き方・再起動〜」（監督グレッグ・デール）の公開記念舞台あいさつを行った。日本人キャリアウーマンが、米国人とのルームシェアによって人生を見つめ直す物語。南はデール監督の脚本を読み「日本の中年女優の活躍する場がやってきた。面白くなるとしか思えなかった」とほれ込んだ。撮影から4年を経ての公開に「監督はじめスタッフ、キャス