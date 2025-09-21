中山10R・九十九里特別は3歳馬マイユニバース（牡＝武幸、父レイデオロ）が後続に7馬身差をつけて逃げ切り、3勝目を飾った。武幸師は菊花賞（10月26日、京都）への出走について「オーナーがダービーの除外をすごく悔しがっていた。状態を見て使えれば向かいたい」と見通しを語った。