中山9R・カンナSは2歳オープンの一戦は9番人気ウチュウノセカイ（牡＝青木、父タワーオブロンドン）が2番手から抜け出した。初コンビの原は「坂を上り切れるかが課題だったけど、調教の成果が出てくれた。ダートも含めて先々が楽しみ」。青木師は現役144人目のJRA通算100勝を達成、自厩舎の勝利を喜んだ。青木師は「次の1勝に向けてさまざまな方の協力をいただきながら、スタッフや所属騎手とともに頑張っていきたい」と喜びを