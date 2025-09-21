阪神5R・新馬戦（芝1600メートル）は英国産馬グッドピース（牡＝高野、父キングマン）が4番手追走から力強く抜け出し、2馬身半差をつける快勝。上がり3Fはメンバー最速の33秒2をマークした。西村淳は「乗りやすくていい馬。何でもできる。関係者が大事に育ててきた印象を受けた」と高く評価。高野師も「能力があってセンスもいい。新馬としては上手に走ってくれた」と満足げに振り返った。