アフガニスタンの首都カブールで、タリバンの旗を売る露店＝2023年8月【イスラマバード共同】英BBC放送は20日までに、アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権が、国内の大学から約680冊の書籍を排除したと報じた。女性が書いた約140冊やイラン関連の約310冊が含まれる。8月に示された新たな指針を確認したとし、ジェンダーなどを含む18分野の授業も禁止されたと伝えた。タリバンは排除した書籍について、シャリア（