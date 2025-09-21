◆明治安田Ｊ２第３０節藤枝２―１磐田（２０日・藤枝サ）藤枝ＭＹＦＣとジュビロ磐田の「蒼藤（そうとう）決戦」は、２―１でホームの藤枝に軍配が上がった。エースＦＷ矢村健（２８）が前半１４分に先制点を奪うと、１―１で折り返した後半５分のセットプレーで再び決めた。藤枝は公式戦５回目の対戦で、磐田から初白星。一方の磐田はＪ１昇格に向けて、痛い足踏みとなった。８５０７人の観衆が集まり、地元でテレビ中継