◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）走りながら、右手を握りしめた。打球が中前で弾んだのを確認すると、浦田俊輔内野手（２３）は一塁に向かいながらほえた。「ヨコさん（横川）が頑張って投げていたので、援護してやろうという思いで打ちました」。先輩の２勝目をたぐり寄せる一打は本拠地初の適時打。守備に就く際の浦田コールに、礼儀正しく頭を下げて応えた。２―１の４回２死満塁。リチャード