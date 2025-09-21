「イースタン、ＤｅＮＡ３−４ロッテ」（２０日、横須賀スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手がイースタン・ロッテ戦で七回から登板し、２回を１安打無失点に抑えた。１、２軍を通じ、移籍後初めて中継ぎでのマウンド。首脳陣はポストシーズンへ向け、先発も救援もこなせる右腕をリリーフ起用するプランを描いている。三浦監督は「いろんなことを考えながら準備していきたいと思います」と話した。