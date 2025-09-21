「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）気迫の集中打、執念の継投−。巨人が意地の連勝でＣＳ進出を決めた。まずは二回、岡本が左翼へ２戦連発の１４号ソロを放ち試合を動かす。同点とされた直後の四回２死満塁ではリチャードが押し出し死球を受けてガッツポーズを見せると、続く浦田が中前適時打を放ち２点を勝ち越した。阿部慎之助監督も「あと一本がなかなか出なかったが、リチャードも死球だけど立派な打点。浦田もよ