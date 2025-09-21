「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）さらなる成長を願うからこそ、言葉に熱がこもった。阪神・藤川球児監督は工藤、椎葉とともに「まだまだ甲子園、ファンの方に育ててもらわないといけない投手」として、伊原の名前を挙げて注文をつけた。「かわそうとしても、もうかわせる時期じゃない。かわす技より強さ。新人だから通りかかっていることだし、うまさの時期は過ぎているので、これからは強さを身につけることが