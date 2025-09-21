「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）甲子園で最後の打者となり、うつむき加減でベンチへ向かった。阪神・佐藤輝明内野手は３試合ぶりの先発復帰から２試合連続で快音なし。９月に入って初めてのことだ。ただ、決して状態が悪いわけではない。目標達成への助走だと思えばいい。初対戦となった竹田には「良かったんじゃないですか」と、うまく攻められた。初回２死一塁ではバットを折られて右飛。四回無死では強烈な