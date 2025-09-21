「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）九回に巨人の守護神ライデル・マルティネス投手が６番手で登板。１死から中村奨に四球を与えるが、後続を抑えて自身最多となる４４セーブ目を挙げた。「良い時も悪い時もあったが、こういう記録にたどりついたのは悪い時からしっかり立ち直れたからだと思う」。終盤戦で連投も増え「（３連投は）しっかり体のコンディションを見ながらになると思う」と話した。