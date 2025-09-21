「日本ハム８−７ロッテ」（２０日、エスコンフィールド）勝負強さは天下一品だ。“仕事人”のひと振りがチームを救った。日本ハムは今季１０度目のサヨナラ勝ち。３時間５４分の乱戦にケリをつける打球が左中間に弾むと、浅間大基外野手の顔に満面の笑みが広がった。同点の九回２死二塁から代打で登場。２ストライクからの４球目を捉え、前進守備の外野を抜いた。４失策などで５点リードを追いつかれ、スクイズ失敗も重なる