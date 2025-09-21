タレントの林家ペー（８３）とパー子（７７）夫妻が、東京都・赤羽の自宅マンションでの火災発生から一夜明けた２０日、帰宅した。火災後、病院に搬送されていたパー子もそろって姿を見せ、現場で警察や消防に状況を説明したとみられる。パー子はピンクのジャケットにキャップという服装でタクシーから降りると、しっかりとした足どりで自宅へ入った。火災で煙を吸い病院へ搬送されていたが、命に別条はなく、前夜に一度帰宅し