タレントの林家ペー（83）、パー子（77）夫妻が住む東京都北区赤羽北のマンション火災から一夜明けた20日、2人が火元となった自室を訪れた。午前10時45分、ともに全身ピンク色のコーディネートで現場入り。パー子は煙を吸い病院に搬送されていたが、しっかりとした足取りで自室へ向かった。2人は警察や消防の実況見分に立ち会ったとみられる。午後1時45分に一度マンションを後にしたが、その5分後に再度帰宅し建物内へ。午後4