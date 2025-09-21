ＫｉｎＫｉＫｉｄｓの堂本光一（４６）とＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がこのほど、都内で開かれたテレビ朝日系新番組「光一＆シゲのＳＨＯＷマン！！」（１０月６日スタート。月曜、後１１・１５）の取材会に出席した。番組では歌舞伎、２・５次元、ダンスなど舞台エンタメの魅力を、経験豊富な「光一＆シゲ」がＭＣとして深掘り。初回は「２・５次元ミュージカル」がテーマで、俳優・荒牧慶彦らがゲスト出演する。光一