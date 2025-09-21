◆明治安田Ｊ１第３０節清水１―０京都（２０日・サンガＳ）清水エスパルスは首位の京都とアウェーで対戦し、１―０で“金星”を挙げた。後半３０分、途中出場のＤＦ高木践（２３）のクロスに同じく途中出場のＭＦ矢島慎也（３１）が反応し、右足で決勝の今季１号。守備も２試合連続完封で締め、４月以来の連勝を飾った。順位は１１位に浮上し、目標の１０位以内が視界に入ってきた。敵地を揺るがす歓声が心地よかった。オ