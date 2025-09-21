元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一が、母親との仲良しショットを披露した。２０日にインスタグラムを更新し「２０代最後の母との時間を過ごしました」と投稿。優一は２７日に３０歳の誕生日を迎える。優一は「育ててくれてありがとう！何より生んでくれてありがとう！」と母にメッセージ。「３０代も張り切って行くぞぉ」と意気込んだ。母の河