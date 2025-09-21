◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）和真（岡本）にはやっぱり一発が似合うね。前日もそうやったけど、変化球でちょっとタイミングをずらされながらも左だけでパチンとさばいた。しっかりカベを作って左肩が開くのを我慢してね。だけど、ここまではプロの１軍選手ならできるのよ。これをスタンドまで持っていっちゃうのが、ホームラン打者。それも２日連続よ。現役時代、マスクをかぶっていて、こうい