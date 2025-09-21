◆大相撲秋場所７日目（２０日、両国国技館）新小結・安青錦が大関取りの関脇・若隆景を押し出して、５勝目を挙げた。＊＊＊安青錦は私のコラムを読んでくれたのかな。初日、２日目と立ち合いの甘さと下手ひねりや内無双に頼る小手先の相撲を批判したら、３日目から見違えるようになった。若隆景との一番も立ち合いから踏み込み、顎を引いて頭を上げることなく力強く一方的に押し出した。脇を固めて足から前に出ている