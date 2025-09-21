◆第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選▽Ｃブロック１回戦 酪農学園大とわの森三愛５―２ 札幌東陵（２０日・札幌円山）７地区で１７試合が行われた。札幌地区の酪農学園大とわの森三愛は、５―２で札幌東陵に勝利。外傷性くも膜下出血などのアクシデントを乗り越えた８番・岩佐琉杜二塁手（２年）が、先制打を含む２安打１打点で勝利に貢献した。札幌新陽は、背番号９の佐々木塁投手（２年）が９回１安打で完封し、恵