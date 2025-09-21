「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）やられっぱなしでは終わらなかった。阪神・大山悠輔内野手（３０）が七回、六回まで２安打無得点に封じられていたＤｅＮＡ・竹田から、左翼席に２試合ぶりの本塁打となる１１号ソロ。ＣＳファイナルＳでも対戦する可能性があるだけに、右腕の脳裏に大山怖し−を印象付けた。曇天の甲子園に豪快なアーチをかけた。大山はこの試合一番の大歓声を浴びながら、表情を変えることなく