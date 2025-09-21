気象庁＝東京都港区北海道付近を進む低気圧や前線の影響で大雨の恐れがあるとして、気象庁は21日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風や高波に警戒するよう呼びかけた。21日未明には北海道の釧路地方と十勝地方で線状降水帯が発生したと発表した。気象庁によると、線状降水帯の発生を知らせる「顕著な大雨に関する気象情報」が北海道に発表されたのは、2021年の運用開始以来初めて。前線を伴った発達中の低気