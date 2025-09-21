（撮影：今井康一）今や、地方だけでなく都市部でも、超高齢社会がもたらす影響が顕在化している。古くからあった飲食店の店主が高齢のため店を閉め、町工場や中小企業でも、後継者が見つからずに、廃業する企業が後を絶たない。かつて想定されていた超高齢社会の影響をはるかに上回る事態が、表面化しつつあると言って過言ではないだろう。さらに、深刻な人手不足の原因ともなっており、人口減少の影響から地方自治体の財源不足が