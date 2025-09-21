【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内演劇の歴史を塗り替えた堂本光一と小説家としても活躍する加藤シゲアキをMCに迎え、さまざまな分野のエンタメの面白さを発信していく『光一＆シゲのSHOWマン!!』が、10月6日よりテレビ朝日系列にて放送スタート。番組始動を控えた二人が抱負を語る囲み取材がおこなわれた。 ■多彩なゲストを迎え一見難しそうな「芸術の見方＆楽しさ」も徹底調査 ミュージカル『SHOCK』