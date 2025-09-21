マインツの日本代表MF佐野海舟が大暴れだ。現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルク戦（４−１）にフル出場した佐野は14分、インターセプトをして持ち上がると、左足を一閃。豪快なミドルシュートを突き刺し、ブンデスリーガ初得点となる先制点を挙げる。さらに、２−０で迎えた60分、退場者を出して10人になっていたなかで、ボールを奪うと、一気にドリブルで独走。右サイドから絶妙のパスを送り