中国で初めてとなる、海水二次循環冷却技術を導入した広東廉江原子力発電プロジェクトで17日、超大型高位集水海水冷却塔の主体工事が完了した。新華網が伝えた。今後は設備設置とシステム調整の段階に入る計画となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）