モデルの嵐莉菜（21）が、都内でファッション誌「ViVi」（講談社）のイベント「ViVi超ポジティブEXPO2025AUTUMN」に出席した。日本テレビドラマ「ちはやふる―めぐり―」に出演し女優としても話題に。荒々しいという意味を持つ「ちはやぶる」のような出来事を聞かれて「2月に、外でキャミソール1枚のような格好で撮影したんですけど、凄く寒くて」と過酷な撮影を回想。「確か気温はマイナスでした」と苦笑いした。