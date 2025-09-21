演歌歌手の山口ひろみ（50）が20日、東京・神田明神で新曲「みちのく銀山なみだ雪」のヒット祈願を行った。曲は山形県の銀山温泉が舞台で、妻を持つ男性と別れることになった女性の気持ちを歌う内容。自身は2021年に結婚し夫婦円満な生活を送っているが、「不倫の歌はいいですよね。実際にはダメですが、歌の中では私も不倫がしたい。でも夫がもし不倫していたらすぐに離婚です！」と力を込めて笑いを誘った。