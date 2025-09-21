中国は、アジア太平洋全体の平和を脅かす軍事力を持つに至った。そうした危機感が、過去最大の日米共同訓練の実施につながったのだろう。実践的な演習を重ね、共同対処能力を高めることが重要だ。米海兵隊と陸上自衛隊の共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」が、北海道から沖縄県までの計８道県で、今月１１日〜２５日の日程で行われている。日米で約１万９０００人が参加するという。離島奪還を主な目的としたこの訓練は２