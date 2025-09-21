科学捜査への不信を招きかねない前代未聞の事態である。ＤＮＡ型鑑定は、捜査や裁判で重要な証拠となる。不正は断じて許されない。佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた男性技術職員が、ＤＮＡ型鑑定にあたって不正を繰り返していた。県警は、職員を懲戒免職とし、虚偽有印公文書作成容疑などで書類送検した。職員はこれまでに６３２件のＤＮＡ型鑑定を担当し、２０１７年６月から２４年１０月の間に１３０件の不正を行っ