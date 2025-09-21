俳優中村蒼（34）が20日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。「大沢たかおさんとご飯に行きたい」と打ち明けた。中村は26日公開の映画「沈黙の艦隊北極海大作戦」で主演の大沢と共演。大沢とは前作からの縁で「僕は個人的に大好きで、大沢さんのことが。尊敬していて、こんな大人になりたいなって思ってるんですけど」明かした。一方で内向的な自身は「なかなか距離