サッカーのサウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）が、同僚に対する批判に痛烈な言葉で反論した。今夏、ポルトガル代表ＦＷジョアン・フェリックスはチェルシーからアルナスルに移籍した。２５歳という若さで、高額な移籍金で欧州ではなくサウジリーグに渡ったことへ、さまざまな意見が噴出していた。スペインメディア「アス」によると、フェリックスについてポッドキャスト「Ｃ