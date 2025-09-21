中日・中田翔内野手（３６）が１９日の引退試合で１８年間のプロ野球生活に幕を降ろした。セレモニーでは日本ハム時代の恩人・稲葉二軍監督、恩師・栗山英樹ＣＢＯからサプライズで花束を渡され感涙していた中田だが、その引退を静かに受け止めていたのが同じ日本ハムの山田正雄スカウト顧問（８１）だった。同顧問と中田の縁は２００７年のドラフトで自身がスカウト部長として中田を１位指名（当時の高校生ドラフト）した時