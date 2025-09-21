亡き恩師に捧げる快挙だ。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、女子２０キロ競歩が行われ、藤井菜々子（２６＝エディオン）が自らの日本記録を更新する１時間２６分１８秒で銅メダルを獲得。女子日本勢では、五輪、世界選手権を通じて初の表彰台となった。８月下旬にはエディオンの元監督で指導を仰いでいた川越学さん（享年６３）が急逝。悲しみを乗り越え、日本陸上界の歴史に新たな１ページを刻んだ。左胸