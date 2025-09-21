◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）巨人が広島に連勝し貯金１。３位以内を確定させ、２年連続ＣＳ進出を決めた。セは出場全３チームが出そろった。２回に岡本和真内野手（２９）の２戦連発となる１４号ソロで先制。４回にはドラ２ルーキー・浦田俊輔内野手（２３）が東京Ｄで初の適時打を放つなど３戦連続マルチ安打の活躍。先発の横川は５回１失点で２勝目。８回から５番手で登板した大勢投手（２６