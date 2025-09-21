◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選で小池祐貴（３０）＝住友電工＝、柳田大輝（２２）＝東洋大＝、桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、鵜沢飛羽（とわ、２２）＝ＪＡＬ＝の日本は、３８秒０７の２組３着で２１日の決勝進出を決めた。＊＊＊３度目の自国開催大会で初のリレーでの表彰台へ、日本は全体５位の記録で決勝へ進んだ。１９年ドーハ大会で銅メダル獲得後、世界大会の表彰台から遠