◆大相撲秋場所７日目（２０日、両国国技館）大関取りの関脇・若隆景が新小結・安青錦に押し出され、４勝３敗となった。平成以降で７日目までに３敗を喫した力士が大関に昇進した例はなく、苦しい状況に追い込まれた。単独首位の横綱・豊昇龍は平戸海をすくい投げで下し、全勝をキープ。横綱・大の里は西前頭３枚目・豪ノ山を押し倒して６勝目。勝ちっ放しの豊昇龍を１敗で大の里と平幕・隆の勝、宇良、正代が追う。若隆景の大