◆パ・リーグソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）極上の火消しで存在価値を証明した。オリックス・山崎が「期待に応えられて良かったです」と息を吐いた。ペルドモが残した８回無死満塁の大ピンチで出番。空振り三振、中飛で２死とし、最後は周東から外角直球で見逃し三振を奪った。２３年のリーグ優勝時に胴上げ投手。昨年は７試合の登板に終わり、今季も３度の登録抹消を経験した。８月の降格時