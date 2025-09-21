Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３２）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「山田涼介のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」（土曜・後７時）が、１１月８日からスタートすることが２０日、分かった。ソロでのレギュラーラジオ番組は初めて。２時間の番組で、来年３月まで５か月限定での放送となる。同局によると、今年４月２１日に放送された山田の単発特番が「ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査」において全