ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）と、ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がこのほど、１０月６日からテレビ朝日系でスタートする総合エンタメ案内番組「光一＆シゲのＳＨＯＷマン！！」（月曜・後１１時１５分）の取材会を行い、ＭＣで初タッグを組む意気込みなどを語った。「ＳＨＯＣＫ」や「ナイツ・テイル―騎士物語」などのミュージカルで活躍する光一と、小説や舞台脚本執筆などマルチな才能を発揮する加藤が、世界の知られざ