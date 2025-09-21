自民党の小泉進次郎農相（４４）が２０日、都内で党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬会見を開いた。「自民党の信頼回復、解党的出直しが必要」と主張。「自民党を立て直す、その先頭に立つ決意で、総裁選に立候補する」と表明した。小泉氏は、物価高対策などの経済政策を優先すると強調。「２０３０年度までに国内投資１３５兆円、平均賃金１００万円増」をぶち上げ、参院選の自民公約だった一律２万円給付につ