◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―４ＤｅＮＡ（２０日・甲子園）ＣＳに進出する３チームが決まった。阪神にとっては、巨人よりＤｅＮＡの方が絶対に嫌だろう。昨季は第１ステージで連敗しただけに、牧と宮崎がけがで不在であることを差し引いても、ＣＳ最終ステージで対戦したくないはずだ。巨人の投手陣では阪神打線を抑えられない。ＤｅＮＡは東、ケイ、ジャクソンの３本柱が強固だ。竹田もこの日の初対戦で７回３安打１失点と