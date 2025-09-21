◆パ・リーグソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）オリックス・西川龍馬外野手（３０）が、２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で負傷交代した。５回の打席で右すね付近に自打球を当て、その裏の守備からベンチに退いた。試合中はアイシングなどで処置。「痛みはありますけど、行くつもりで準備します」と強調した。２１日以降については、当日の状態を見て判断する予定。西川はここまでリーグ