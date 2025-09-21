◇明治安田J1第30節FC東京1ー0川崎F（2025年9月20日U等々力）FC東京の日本代表DF長友がエースキラーぶりを発揮した。今季初めて左サイドバックでフル出場すると公式戦6戦連発の川崎FのFW伊藤を完封。今、リーグで最も勢いのある選手に自由を与えず。さらに、MF遠藤の挙げた決勝点の起点にもなり、チームの連勝に貢献した。長友は「抑えられたことは自信になるけど、満足はいかない。W杯優勝メンバーの一員になるにはまだ