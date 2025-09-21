「亡くなってでもこうして家族を助けてくれているので、感謝していますね。すごいですよね、いなくなってるのに。普通は助けられないじゃないですか」去年の豪雨で愛娘の翼音（はのん）さんを亡くした喜三鷹也さん（43）が、そうつぶやいた。喜三さん家族は、翼音さんが残した言葉を胸に今日を生きている。去年9月21日、石川県の奥能登地域を記録的な豪雨が襲い、住宅4棟が流された輪島市久手川町では、複数の住人の安否が分からな